Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük

Trendyol 1’nci Lig’den Süper Lig’e yükselen üçüncü ve son takım play-off finalinde Bandırmaspor’u 3-1 yenen Fatih Karagümrük oldu.
Normal sezonun son haftasında Iğdır FK’yı 2-1 yenerek ligi 66 puanla üçüncü sırada bitiren Fatih Karagümrük, doğrudan play-off finali oynamaya hak kazanmıştı.
Ligi 64 puanla beşinci tamamlayan Bandırmaspor da play-off ilk turunda Erzurumspor FK’yı, ikinci turda Boluspor’u geçerek finale yükselmişti.
Kocaelispor ve Gençlerbirliği’nin ardından Süper Lig’e çıkacak son takımı belirleyecek final Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda oynandı.
Bandırmaspor karşılaşmanın 37’nci dakikasında Hikmet Çiftçi’nin serbest vuruştan golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarının hemen başında Fatih Karagümrük Wesley’nin golüyle 46’ncı dakikada skoru 1-1’e getirdi.
Normal süresi 1-1 tamamlanan play-off finali uzatmalara gitti.
Fatih Karagümrük ilk uzatma devresine de golle başladı. Atakan Çankaya 92’nci dakikada takımını 2-1 öne geçirdi.
105’ncü dakikadaysa Ahmet Sivri’nin golüyle İstanbul ekibi farkı ikiye çıkardı.
120 dakikanın sonunda Fatih Karagümrük 3-1’lik skorla Süper Lig’e yükseldi.