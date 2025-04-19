Kocaelispor 16 yıl aradan sonra Süper Lig'de

Trendyol 1’inci Lig takımlarından Kocaelispor, 16 yıl aradan sonra Süper Lig’e döndü.

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Ligin 35’inci haftasında zirveyi ilgilendiren karşılaşmada Boluspor, ikinci sıradaki Fatih Karagümrük’ü 1-0 yendi.

Böylece 69 puanla lider konumdaki Kocaelispor ligin bitimine dört maç kala Trendyol Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi. Körfez temsilcisi, son olarak 2008-2009 sezonunda Süper Lig’de mücadele etmişti.

İkinci sıradaki Fatih Karagümrük’se 35 maç sonunda 60 puanla ikinci sırada.

Bu sezon Trendyol 1’inci Lig’de ilk iki sırayı alan takımlar Süper Lig’e doğrudan yükselecek.

Üç, dört, beş, altı ve yedinci sıradaki takımlarsa Süper Lig’e yükselecek üçüncü takımın belirlenmesi için play-off oynayacak.