Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig’den üç kulübe para cezası verdi.

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Federasyonun yazılı açıklamasına göre çeşitli gerekçelerle Beşiktaş’a 250 bin, Kayserispor’a 84 bin, Giresunspor’a ise 56 bin lira para cezası verildi.

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Kayserispor’un bazı tribünlerindeki taraftarlarının elektronik biletlerininse bloke edilmesi kararlaştırdı.

Kurul ayrıca, Sakaryaspor Teknik Direktörü Turgay Sütcüoğlu’na bir maç men cezası verdi.