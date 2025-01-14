Süper Lig'den altı kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’den altı kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.
TFF’nin sitesine göre disipline gönderilen kulüpler ve gönderilme gerekçeleri şöyle:
- Galatasaray: Başakşehir karşılaşmasında ‘çirkin ve kötü tezahürat’.
- Fenerbahçe: Konyaspor karşılaşmasında ‘çirkin ve kötü tezahürat’, ‘saha olayları’ ve 12 Ocak’ta X’te yayınlanan ‘sportmenliğe aykırı açıklamalar’.
- Başakşehir: Galatasaray karşılaşmasında ‘talimatlara aykırı hareket’.
- Konyaspor: Fenerbahçe karşılaşmasında ‘çirkin ve kötü tezahürat’.
- Kayserispor: Samsunspor karşılaşmasında ‘çirkin ve kötü tezahürat’.
- Adana Demirspor: Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasındaki ‘saha olayları’.
Ayrıca Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk de sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildi.