Süper Lig'den altı kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’den altı kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

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TFF’nin sitesine göre disipline gönderilen kulüpler ve gönderilme gerekçeleri şöyle:

Galatasaray: Başakşehir karşılaşmasında ‘çirkin ve kötü tezahürat’ .

. Fenerbahçe: Konyaspor karşılaşmasında ‘çirkin ve kötü tezahürat’ , ‘saha olayları’ ve 12 Ocak’ta X’te yayınlanan ‘sportmenliğe aykırı açıklamalar’ .

, ve 12 Ocak’ta X’te yayınlanan . Başakşehir: Galatasaray karşılaşmasında ‘talimatlara aykırı hareket’ .

. Konyaspor: Fenerbahçe karşılaşmasında ‘çirkin ve kötü tezahürat’ .

. Kayserispor: Samsunspor karşılaşmasında ‘çirkin ve kötü tezahürat’ .

. Adana Demirspor: Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasındaki ‘saha olayları’.

Ayrıca Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk de sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildi.