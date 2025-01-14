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Yaramazlara biraz batar!

Süper Lig'den altı kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’den altı kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

Fotoğraf: AA

TFF’nin sitesine göre disipline gönderilen kulüpler ve gönderilme gerekçeleri şöyle:


  • Galatasaray: Başakşehir karşılaşmasında ‘çirkin ve kötü tezahürat’.
  • Fenerbahçe: Konyaspor karşılaşmasında ‘çirkin ve kötü tezahürat’, ‘saha olayları’ ve 12 Ocak’ta X’te yayınlanan ‘sportmenliğe aykırı açıklamalar’.
  • Başakşehir: Galatasaray karşılaşmasında ‘talimatlara aykırı hareket’.
  • Konyaspor: Fenerbahçe karşılaşmasında ‘çirkin ve kötü tezahürat’.
  • Kayserispor: Samsunspor karşılaşmasında ‘çirkin ve kötü tezahürat’.
  • Adana Demirspor: Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasındaki ‘saha olayları’.

Ayrıca Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk de sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildi.

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