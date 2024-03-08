Süper Lig'de haftanın programı ve hakemleri

Süper Lig’in 29’uncu haftanın programı ve hakemleri şöyle:
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Bayram tatilinin dört günlük bilançosu: 34 ölü 4 bin 784 yaralı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Bayram tatilinin ilk 4 günündeki kazalarda (cumartesi, pazar, pazartesi ve salı) 34 kişi öldü, 4 bin 784 yaralandı.
CHP'nin boykot listesinin son hali
Boykot tartışması sürerken, CHP’nin boykot sitesi de güncellendi.
Emeklilere 1000'er liralık ikramiye farkı ödemesi yarın başlıyor
Emeklilere verilen 1000’er liralık fark ikramiyesi yarından itibaren hesaplara yatmaya başlayacak.
Ekşi Sözlük savunmada: Herhangi bir siyasi yapıyla bağlantımız yok
Ekşi Sözlük, son dönemde aldığı eleştirilere ve hakkındaki boykot çağrısına yanıt verdi.
Forbes, Türkiye'nin en zenginlerini açıkladı: Zirve değişmedi
ABD merkezli Forbes dergisi, 2025’in en zenginlerini açıkladı. Türkiye’de zirve yine Murat Ülker’in.