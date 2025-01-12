Süper Lig'de ara transfer döneminin harcama limitleri belli oldu

Trendyol Süper Lig ekipleri için ‘ara transfer’ olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemindeki harcama limitleri belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, ara transfer dönemindeki harcama limitlerini duyurdu.
Yüzde 30’luk sapma payının da belirlendiği listeye göre en yüksek harcama limiti 3 milyar 833 milyon 550 bin lirayla Trabzonspor’un oldu.
Bordo-mavili kulübü 1 milyar 832 milyon 108 bin lirayla Fenerbahçe ve 1 milyar 764 milyon 529 bin lirayla Galatasaray takip etti.
Harcama limiti en düşük kulüpse 101 milyon 428 bin lirayla Adana Demirspor oldu.
TFF’nin açıkladığı harcama limitleri şu şekilde:
|Takım
|Harcama limiti (TL)
|Yüzde 30 sapma dahil limit (TL)
|Trabzonspor
|3 milyar 833 milyon 550 bin
|4 milyar 983 milyon 615 bin
|Fenerbahçe
|1 milyar 832 milyon 108 bin
|2 milyar 381 milyon 740 bin
|Galatasaray
|1 milyar 764 milyon 529 bin
|2 milyar 293 milyon 888 bin
|Beşiktaş
|919 milyon 741 bin
|1 milyar 195 milyon 663 bin
|Corendon Alanyaspor
|445 milyon 11 bin
|578 milyon 514 bin
|Kasımpaşa
|402 milyon 239 bin
|522 milyon 911 bin
|RAMS Başakşehir
|378 milyon 977 bin
|492 milyon 670 bin
|Reeder Samsunspor
|378 milyon 487 bin
|492 milyon 33 bin
|Bellona Kayserispor
|265 milyon 591 bin
|345 milyon 268 bin
|Net Global Sivasspor
|228 milyon 264 bin
|296 milyon 743 bin
|Atakaş Hatayspor
|208 milyon 413 bin
|270 milyon 937 bin
|Çaykur Rizespor
|206 milyon 223 bin
|268 milyon 90 bin
|ikas Eyüpspor
|193 milyon 267 bin
|251 milyon 247 bin
|Göztepe
|193 milyon 267 bin
|251 milyon 247 bin
|Sipay Bodrum FK
|193 milyon 267 bin
|251 milyon 247 bin
|Onvo Antalyaspor
|181 milyon 469 bin
|235 milyon 910 bin
|Gaziantep FK
|155 milyon 508 bin
|202 milyon 161 bin
|TÜMOSAN Konyaspor
|120 milyon 782 bin
|157 milyon 16 bin
|Adana Demirspor
|101 milyon 428 bin
|131 milyon 857 bin