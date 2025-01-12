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Yaramazlara biraz batar!

Süper Lig'de ara transfer döneminin harcama limitleri belli oldu

Trendyol Süper Lig ekipleri için ‘ara transfer’ olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemindeki harcama limitleri belirlendi.

Fotoğraf: AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, ara transfer dönemindeki harcama limitlerini duyurdu.


Yüzde 30’luk sapma payının da belirlendiği listeye göre en yüksek harcama limiti 3 milyar 833 milyon 550 bin lirayla Trabzonspor’un oldu.

Bordo-mavili kulübü 1 milyar 832 milyon 108 bin lirayla Fenerbahçe ve 1 milyar 764 milyon 529 bin lirayla Galatasaray takip etti.

Harcama limiti en düşük kulüpse 101 milyon 428 bin lirayla Adana Demirspor oldu.

TFF’nin açıkladığı harcama limitleri şu şekilde:

TakımHarcama limiti (TL)Yüzde 30 sapma dahil limit (TL)
Trabzonspor3 milyar 833 milyon 550 bin4 milyar 983 milyon 615 bin
Fenerbahçe1 milyar 832 milyon 108 bin2 milyar 381 milyon 740 bin
Galatasaray1 milyar 764 milyon 529 bin2 milyar 293 milyon 888 bin
Beşiktaş919 milyon 741 bin1 milyar 195 milyon 663 bin
Corendon Alanyaspor445 milyon 11 bin578 milyon 514 bin
Kasımpaşa402 milyon 239 bin522 milyon 911 bin
RAMS Başakşehir378 milyon 977 bin492 milyon 670 bin
Reeder Samsunspor378 milyon 487 bin492 milyon 33 bin
Bellona Kayserispor265 milyon 591 bin345 milyon 268 bin
Net Global Sivasspor228 milyon 264 bin296 milyon 743 bin
Atakaş Hatayspor208 milyon 413 bin270 milyon 937 bin
Çaykur Rizespor206 milyon 223 bin268 milyon 90 bin
ikas Eyüpspor193 milyon 267 bin251 milyon 247 bin
Göztepe193 milyon 267 bin251 milyon 247 bin
Sipay Bodrum FK193 milyon 267 bin251 milyon 247 bin
Onvo Antalyaspor181 milyon 469 bin235 milyon 910 bin
Gaziantep FK155 milyon 508 bin202 milyon 161 bin
TÜMOSAN Konyaspor120 milyon 782 bin157 milyon 16 bin
Adana Demirspor101 milyon 428 bin131 milyon 857 bin

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