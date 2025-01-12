Süper Lig'de ara transfer döneminin harcama limitleri belli oldu

Trendyol Süper Lig ekipleri için ‘ara transfer’ olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemindeki harcama limitleri belirlendi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, ara transfer dönemindeki harcama limitlerini duyurdu.

Yüzde 30’luk sapma payının da belirlendiği listeye göre en yüksek harcama limiti 3 milyar 833 milyon 550 bin lirayla Trabzonspor’un oldu.

Bordo-mavili kulübü 1 milyar 832 milyon 108 bin lirayla Fenerbahçe ve 1 milyar 764 milyon 529 bin lirayla Galatasaray takip etti.

Harcama limiti en düşük kulüpse 101 milyon 428 bin lirayla Adana Demirspor oldu.

TFF’nin açıkladığı harcama limitleri şu şekilde: