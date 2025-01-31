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Yaramazlara biraz batar!

Süper Lig'de 22'nci hafta programı

Trendyol Süper Lig’de 22’nci hafta bugün oynanacak iki maçla başlayacak.

Fotoğraf: AA

Haftanın programı şöyle:


Bugün:

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

Yarın:

13.30 Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor (Mersin)

16.00 Bellona Kayserispor-Trabzonspor (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

2 Şubat Pazar:

13.30 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)

16.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde muhtemel rakipleri belli oldu

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