Süper Lig'de 22'nci hafta programı

Trendyol Süper Lig’de 22’nci hafta bugün oynanacak iki maçla başlayacak.
Haftanın programı şöyle:
Bugün:
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
Yarın:
13.30 Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor (Mersin)
16.00 Bellona Kayserispor-Trabzonspor (RHG EnerTürk Enerji)
19.00 RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)
2 Şubat Pazar:
13.30 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)
16.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
3 Şubat Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)