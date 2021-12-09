Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sünnet Gölü Tabiat Parkı’ndaki balık ölümlerine inceleme

Bolu’daki Sünnet Gölü Tabiat Parkı’nda balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Göynük ilçesine yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzellikleriyle tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alan Sünnet Gölü Tabiat Parkı’nda çok sayıda ölü balığın kıyıya vurduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.


Göynük Kaymakamlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri inceleme başlattı.

Ekipler, laboratuvarda incelenmek üzere gölden ve ölü balıklardan numune aldı.

SON HABERLER

Hava kirliliği Alzheimer’a da zemin hazırlıyor

Alzheimer’a yol açan risk faktörlerine, hipertansiyon, diyabet, stres, kötü beslenme, hareketsiz yaşam gibi nedenlerden sonra hava kirliliği de eklendi. Bunama riskimizi düşürmek için temiz hava solumamız gerekiyor. Tabii bulabilirsek!

Telifte dijital çıkmaz: Milyonlar dinliyor ama müzik emekçileri kazanmıyor

Yeni yıla doğru dijital platformlar 2021 yılında en çok dinlenen şarkıları ve sanatçıları paylaşmaya başladı. Bu paylaşımlarsa beraberinde telif tartışmalarını getirdi. Zira müzik emekçileri özellikle pandemi döneminde yaşanan kapanmalar nedeniyle uzun süre işsiz kalmış ve maddi zorluk çekmişti.