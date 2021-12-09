Sünnet Gölü Tabiat Parkı’ndaki balık ölümlerine inceleme

Bolu’daki Sünnet Gölü Tabiat Parkı’nda balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

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AA’nın haberine göre Göynük ilçesine yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzellikleriyle tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alan Sünnet Gölü Tabiat Parkı’nda çok sayıda ölü balığın kıyıya vurduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Göynük Kaymakamlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri inceleme başlattı.

Ekipler, laboratuvarda incelenmek üzere gölden ve ölü balıklardan numune aldı.