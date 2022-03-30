Sumatra gergedanının doğumu ‘umut’ oldu

Endonezya’da, nesli tükenmekte olan türlerden Sumatra gergedanının dünyaya gelmesi hayvanseverleri sevindirdi.

Fotoğraf: phys.org (temsili)

Barınakta doğan yavrunun türün yok olmasını engellemeye yönelik çalışmalar dikkate alındığında ‘bir zafer’ olduğu açıklandı.

Endonezya Çevre Bakanlığı, dişi Sumatra gergedanının Way Kambas Ulusal Parkı’ndaki barınakta, 24 Mart’ta dünyaya geldiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, “Yavrunun doğumu Sumatra gergedanlarının sayısını artırmak isteyen Endonezya hükümeti ve işbirliği yaptığı kurumlar için çok iyi haber. Türün neslinin tükenmesinin önüne geçmek için umut oldu” dendi.

Yavrunun annesinin adı Rosa, babasının adı Andatu. Rosa’nın zor bir hamilelik geçirdiği belirtildi.

Sayı 80’den az

Uluslararası Gergedan Vakfı’nın verilerine göre günümüzde Sumatra gergedanlarının sayısı 80’den az.

Vakıf yetkililerine göre sayılarının azalmasının başlıca nedeni Asya tıbbında kullanılmak üzere boynuzları için avcıların hedefi olmaları.

Acil önlem alınmaz ve yeni yavrular doğmazsa on yıllar içinde neslinin tükeneceğinden endişe ediliyor.