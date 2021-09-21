Sudan’da darbe girişimi: 40 gözaltı

Sudan’da devlet televizyonu ve radyoları canlı yayınlarını keserek duyurdukları haberlerde, başkent Hartum’daki bir grup askerin başarısız darbe girişiminde bulunduğunu bildirerek halkı darbeye karşı koymaya çağırdı.

Fotoğraf: AA

Resmi kaynaklar da başkentin Umdurman bölgesindeki bir grup askerin bazı askeri araçları ele geçirerek darbeye teşebbüs ettiğini aktardı.

Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Feki Süleyman ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada, durumun kontrol altında olduğunu belirterek halka, ülkeyi, geçiş sürecini koruma ve darbeye karşı çıkma çağrısı yaptı.

#UPDATES An attempted coup in Sudan "failed", state media reports, without identifying the plotters



Top government source tells @AFP the plotters had attempted to take over the state media building but "they failed" — AFP News Agency (@AFP) September 21, 2021

40 asker gözaltına alındı

Öte yandan, darbe girişiminde bulunan 40 subayın gözaltına alındığı açıklandı.