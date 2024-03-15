Sakarya’nın Hendek ilçesinde durdurulan tırda 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi.

Fotoğraf: Temsili. (Pixabay)

AA’nın haberine göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde Adana’da kesimi yapılan at ve eşek etlerinin kara yoluyla İstanbul’a götürüleceği bilgisi üzerine tırı takibe alarak Hendek’teki bir dinlenme tesisinde durdurdu.

Araçtaki aramada 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi. Gözaltına alınan üç şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Şüpheli C.D’nin (20) ifadesi doğrultusunda, at ve eşek etlerinin İstanbul’da sucuk yapıldıktan sonra Düzce’ye götürülerek piyasaya süreceği tespit edildi.