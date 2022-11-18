Suç ve Ceza Film Festivali başladı: Herkes için adalet

Bu yıl ‘Eşitiz!’ temasıyla 12’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali dün akşam düzenlenen törenle başladı. Törende, her yıl verilen onur ve katkı ödülleri de sahiplerini buldu.

Sinema Onur Ödülü bu yıl Serra Yılmaz’a (solda) verildi

‘Herkes İçin Adalet‘ mottosuyla yola çıkan festival bu yıl ‘Eşitiz!’ başlığı altında eşitlik ve kadının insan haklarına ilişkin çeşitli sorunları ele alıyor. 24 Kasım’a kadar sürecek olan festival dün akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşen açılış töreniyle başladı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Pınar Altuğ Atacan ve Hakan Bilgin’in sunuculuk yaptığı gecede onur ve katkı ödülleri sahiplerine takdim edildi.

Ödül törenini Hakan Bilgin ver Pınar Altuğ Atacan sundu

‘Sinema Onur Ödülü’nün bu yıl ki sahibi oyuncu Serra Yılmaz ödülünü ‘hukukun üstünlüğüne’ adadı: “Suçsuzların cezalandırılmadığı suçluların cezalandırıldığı bir dünya temenni ediyorum.“

Akademik Onur Ödülü’nün sahibi avukat Nazan Moroğlu da eşitliğin önündeki en büyük engelin kadına şiddet olduğunu belirterek ‘İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz’ vurgusu yaptı.

‘Sinemaya Katkı Ödülü’ ise Mevlüt Koçak ve Sevin Okyay’a sunuldu.

Kadınlar hakları için ön planda

Festival Başkanı Adem Sözüer, neden bu yıl ‘eşitiz’ teması seçtiklerini şu sözlerle anlattı:

“Dünyanın neresinde antidemokratik, baskıcı rejim, popülist söylem varsa ilk önce kadın haklarına saldırıyor. Kadın haklarını sınırlamak istiyor ama başarılı olmuyor. Bu sınırlama sadece baskıcı rejimlerde değil demokratik olduğunu söyleyen ülkelerde, Batılı ülkelerde de oluyor. Buna karşı Afganistan’dan İran’a kadar kadınlar ve onları destekleyenler hayatlarını ortaya koyarak mücadele ediyorlar. Dünyanın her yerinden kadın hakları için kadınlar ön planda. Kadınlar, dünyanın her yerinde yalnızca kendileri için değil hakları ihlal edilen tüm insanlar için mücadele veriyor. Bu yılki konumuzun başlığı ‘eşitiz’. Biz eşitiz diyoruz. Dünyada bir dönüş sağlanacak -ki sağlanıyor-, bu kadınların mücadelesiyle sağlanacak.”

Açılış filmi ‘Hayali Ülkem’

Hayali Ülkem filminden bir sahne

Tören, Şilili yönetmen Patricio Guzmán’ı yönettiği ‘Hayali Ülkem’ filminin gösterimiyle son buldu.

Filmler bu sabahtan itibaren Kadıköy Sineması, AKM Yeşilçam Sineması ve Beyoğlu Atlas 1948 Sinemalarında izlenebilecek.

Festivalin tam biletleri; gündüz (11.30 – 13.30) seanslarında 10 TL, akşam (16.30 – 19.00 – 21.30) seanslarında 15 TL olarak belirlendi. Festival boyunca öğrenciler tüm seanslar için sadece 7 TL’ye bilet alabilecek.

Festivalle ilgili ayrıntılara ve gösterilecek filmlerin listesine internet sitesinden ulaşabilirsiniz.