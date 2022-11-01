Suç ve Ceza Film Festivali başlıyor: Dokuz film ‘Altın Terazi’ için yarışacak

Bu yıl ‘Eşitiz!’ temasıyla 12’ncisi gerçekleştirilecek Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde ‘Altın Terazi’ için yarışacak filmler belli oldu. 18 Kasım’da başlayacak festivalin açılışını Şilili yönetmen Patricio Guzman’ın ‘Hayali Ülkem’ filmi yaparken, Emin Alper’in ‘Kurak Günler’i de İstanbul prömiyerini gerçekleştirecek.

Hayali Ülkem

‘Herkes İçin Adalet‘ mottosuyla yola çıkan Suç ve Ceza Festivali’nde bu yıl ‘Eşitiz!’ başlığı altında eşitlik ve kadının insan haklarına ilişkin çeşitli sorunları ele alınacak.

İnsan hak ve özgürlükleri bağlamında adalet konusunda toplumsal etki yaratmayı amaçlayan festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya sinemasından örneklerle adalet konulu filmleri seyirciyle buluşturuyor.

Sinema, hukuk, psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimlerinin temsilcileri ve sivil toplum örgütleriyle birlikte geniş bilimsel bir tartışma platformu oluşturarak yolculuğuna devam eden festivalin tanıtım toplantısı dün akşam akademisyenler, hukukçular, sinema yazarları ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Festival Danışmanı Levent Erden, Festival Başkanı Adem Sözüer ve Festival Direktörü Bengi Semerci

‘Kadın-erkek eşitliği sorununu masaya yatırıyoruz’

Açılış konuşmasını yapan festival başkanı hukukçu Prof. Dr. Adem Sözüer, her yıl adalet perspektifinden bir soruna baktıklarını belirterek bu yıl da ‘eşitiz’ diyerek kadın-erkek eşitliği sorunlarını gündeme aldıklarını söyledi:

“Türk ceza hukuku reformunda kadın-erkek eşitliği çok büyük rol oynar. Ben reform sürecinde akademisyen olarak yer aldım. TBMM’ye gittiğimde yemekhaneye şöyle bir baktım, gençliğimizde okuldan kaçıp gittiğimiz kahvehanelere benziyordu, yani sadece erkeklerin oturduğu yerdi. O günden bugüne çok şey değişti. Dünyada bildiğiniz gibi her krizde en çok olumsuz olarak etkilenen kadınlar. Çevremizdeki olayları da görüyoruz. O nedenle biz bu yıl ‘eşitiz’ diyerek tekrar kadın-erkek eşitliği sorunlarını her açıdan masaya yatırıyoruz. Dünyanın çeşitli ülkelerinden akademisyenleri davet ettik ve bir hafta filmler eşliğinde bu konuyu tartışacağız.”

Film gösterimleri üç sinemada

Festival direktörü Bengi Semerci de festivale ve filmlere ilişkin ayrıntıları açıkladı.

18-24 Kasım tarihleri arasında Atlas 1948 Sineması, Kadıköy Sineması ve AKM Yeşilçam Sineması’nda gerçekleşecek festivalin akademik programı her yıl olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yapılacak.

Adalet ve sinema gönüllülerini bir araya getirmeyi amaçlayan festivalde bu yıl Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda ana temaları adalet olan dokuz film yarışacak. Dünya prömiyerini 75’inci Cannes Film Festivali’nde yapan Emin Alper’in ‘Kurak Günler’ filmi ise İstanbul’da ilk kez gösterilecek.

Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması’nda ise 10 film yarışacak. Festivalde bu yıl ilk kez Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması bölümü de izleyiciyle buluşacak. Bu kategoride de 10 kısa metraj belgesel film gösterime girecek ve yarışacak.

Üç film İstanbul’da ilk kez gösterilecek

Festivalin Adalet Terazisi bölümünde ise dünya sinemasından 13 film yer alacak. Bu seçkinin özel gösterim kategorisindeki üç film İstanbul’da ilk kez gösterilecek.

Onur ve Katkı ödülleri belli oldu

Festivalin her yıl verdiği onur ödülleri de bu yıl açılış gecesinde takdim edilecek. Kadın haklar konusunda kendi alanlarında çalışmalar yapan oyuncu Serra Yılmaz’a ‘Sinema Onur Ödülü’, avukat Nazan Moroğlu’na da ‘Akademik Onur Ödülü’ verilecek.

‘Sinemaya Katkı Ödülü’ ise Mevlüt Koçak ve Sevin Okyay’ın olacak.

Biletler satışta

Satışa açılan festivalin bilet fiyatları ise gündüz seanslarında 10 TL, akşam seanslarında 15 TL olarak belirlendi. Festival boyunca öğrenciler tüm seanslar için sadece 7 TL’ye bilet alabilecek.

Festivalle ilgili ayrıntılara ve gösterilecek filmlerin listesine internet sitesinden ulaşabilirsiniz.