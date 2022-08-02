Su yoksa evlenecek kız da yok

Temiz suya erişimde kriz yaşayan Hindistan’da yerel halk, zor zamanlar geçiriyor. Aileler kızlarının susuz köylerden erkeklerle evlenmesini istemiyor.

Fotoğraflar: BBC

BBC’de yer video habere göre; Hindistan’ın merkezindeki Chitrakoot köyünde, musluk suyu bulunmadığı için halk, bufalolarla aynı kaynak suyunu kullanmak zorunda kalıyor.

Suya ulaşmak için ise kayalıklı zeminde başlarında su testisi taşıyarak en az 1 kilometre yol yürüyorlar. Aileler, kızlarının bu köyden erkeklerle evlenmesini istemezken, kaynağın başında su çeken kadınlardan birisi, “Çektiğim suyun tadına bakarsan her gün ne içtiğimizi görürsün. Doğduğum köyde, evimizin dışında bir tulumba vardı. Bugün bu pisliği içmek zorundayım. Durumun bu kadar kötü olduğunu bilseydim, bu köye gelin gelmezdim. Evlenmeyi kabul etmezdim” diyor.

Racastan’daki Thar Çölü’ne geçince manzara değişiyor. 200 kilometre öteden su getirilen köyde vanalar çevrilebiliyor. Mühendis Bharat Singh, “1990’da Indira Gandhi’nin kanal projesi başladı. Bu proje 2013’te tamamlandı. Böylece köye su geldi. Jak Jeevan Vakfı her eve bu suyu ulaştırmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.