Su aradı, mezar taşı buldu

Aydın’da sondaj kazısı sırasında Roma dönemine ait mezar steli bulundu.

Fotoğraf: AA

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Aydın’ın Karacasu ilçesinde sondaj çalışması sırasında çıkarılan mezar steli, Afrodisias Müzesi’ne teslim edildi.

Ataeymir Mahallesi Hamazardı mevkisindeki arazide su için sondaj çalışması yapan bir kişi, taş bir heykel bulduğunu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Roma dönemine ait bir tür mezar taşı olan 70 santimetre uzunluğunda 30 santimetre genişliğindeki steli müzeye götürdü.