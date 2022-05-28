‘Stranger Things’in tanıtımı için açılan pizzacının girişi Twitter kullanıcılarının diline düştü

Netflix dizisi ‘Stranger Things’in merakla beklenen yeni sezonunun tanımı için açılan pizzacı giriş kapısının şekli nedeniyle Twitter’da şakalara maruz kaldı.

Fotoğraf: Twitter

Fantastik dizinin dördüncü ve son sezonu üç yıl aranın ardından dün platformda yayınlandı.

Yaratıklar, tersine dönen dünya, doğaüstü güçler etrafında dönen dizinin tanımı için Britanya’nın başkenti Londra’da farklı bir tanıtım çalışması yapıldı.

Dizideki pizzacı Surfer Boy’un gerçek versiyonu açıldı. Pop-up (kısa bir süreliğine açılan) dükkanın tanıtımı gibi görünen fon bir süre sonra yırtıldı ve dizide ‘Upside Down’ boyutuna açılan portal pizzacının kapısı oldu.

İçeri giren hayranlarını dizinin içindeymiş gibi hissettirmeyi amaçlayan deneyim sonrası Surfer Boy Pizza’ya ulaşılıyor.

Buraya kadar her şey iyi hoş. Ancak açılan portalın görüntüsünün vajinaya benziyor olduğu gerçeğini görmezden gelmek pek mümkün değil.

Twitter kullanıcıları bu benzerliğe dikkat çeken paylaşımlar yaparak portalla dalga geçti. Bazıları ‘dev gotik bir vajina’ya benzetirken, bir kullanıcı “Hayatım çocukları al da akşam vajinaya gezmeye gidelim” diye yazdı.

Yorumlardan bir diğeri ise kapıdan birinin girdiği fotoğraf için yapılan ‘Klitorisi bulmaya yemin eden adam’ şakası oldu.

I for one welcome our new giant goth vagina pizza overlords. https://t.co/ILb72E0jtE — Marc Burrows  (@20thcenturymarc) May 28, 2022

Honey, grab the kids! We’re going to the Netflix pussy downtown today! https://t.co/3VGFEtqatO — meg “Alana” bitchell (@MeganBitchell) May 27, 2022

for some reason i feel the need to close my legs https://t.co/YvWyfLeZhT — 🌤️ FACE THE SUN (@SUNOO420) May 28, 2022