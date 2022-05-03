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Yaramazlara biraz batar!

‘Stranger Things’e özel çanta koleksiyonu


Stranger Things’ dizisinin hayranları Jansport markası işbirliğiyle üretilen çanta koleksiyonuyla 80’lere ve ‘tersine dünyaya’ adım atabilirler.

Fotoğraflar: Jansport

Netflix’in fenomen dizilerinden ‘Stranger Things’in dördüncü sezonu 27 Mayıs’ya yayınlanacak.


Diziden ilhamla hazırlanan Jansport çanta koleksiyonunda fiyatları 40-80 dolar arasında değişiyor. Marka bu koleksiyona logosunu dizideki ‘upside-down‘ (tersine) dünyaya göndermeyle ters kullanmış.

Çantalar 16 Mayıs’ta markanın internet sitesinde ve seçili mağazalarda satışta olacak.

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