‘Stranger Things’e özel çanta koleksiyonu

‘Stranger Things’ dizisinin hayranları Jansport markası işbirliğiyle üretilen çanta koleksiyonuyla 80’lere ve ‘tersine dünyaya’ adım atabilirler.
Netflix’in fenomen dizilerinden ‘Stranger Things’in dördüncü sezonu 27 Mayıs’ya yayınlanacak.
Diziden ilhamla hazırlanan Jansport çanta koleksiyonunda fiyatları 40-80 dolar arasında değişiyor. Marka bu koleksiyona logosunu dizideki ‘upside-down‘ (tersine) dünyaya göndermeyle ters kullanmış.
Çantalar 16 Mayıs’ta markanın internet sitesinde ve seçili mağazalarda satışta olacak.