‘Stokta yok’ gerekçesiyle sipariş iptal edenlere ceza

Ticaret Bakanlığı, sipariş edilen ürünün stokta olmadığını gerekçe göstererek iptal eden firmalara soruşturma başlattı. Son beş ayda altı firmaya toplam 9 milyon 252 bin lira ceza kesildi.

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Kurdaki gelişmelere bağlı olarak art arda gelen zamlarla firmalar, ürünlerinin fiyatlarını sürekli güncelliyor. Hatta bazı ürünlerin fiyatı sipariş verdikten sonra zamlanıyor. Bu siparişlerin bazıları firmalar tarafından ‘stokta olmadığı’ iddiasıyla iptal edilince Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Ticaret Bakanlığı’ın açıklamasında siparişlerin satıcılar tarafından herhangi bir açıklama yapılmaksızın veya malın stokta bulunmadığı gerekçesiyle iptal edildiğine ilişkin başvuruların yakından takip edildiği belirtildi.

2022’de 75 firma nezdinde inceleme ve denetim yapıldı 46 firmaya toplam 41 milyon 280 bin 656 lira ceza kesildi.

2023’te ilk beş ayında altı firmaya toplam 9 milyon 252 bin 704 lira ceza uygulandı, ayrıca altı firma için de inceleme başlatıldı.