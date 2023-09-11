Stephen King, eleştirmenlerden düşük not alan o diziye bayılmış: Bağ kurdum

‘Korku-gerilim romanı’ dendiği zaman akla ilk gelen yazarlardan birisi olan ABD’li Stephen King, eleştirmenlerden düşük not alan Netflix dizisi Painkiller’dan övgüyle bahsetti.

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Efsanevi korku yazarı, yeni favori dizisini 7 milyonu aşkın takipçisiyle paylaştı.

Sık sık film, dizi ve kitap önerilerinde bulunan King, bu kez eleştirmenlerin pek de bayılmadığı Netflix dizisiyle bağ kurduğunu yazdı.

Altı bölümden oluşan Painkiller, seyircilerin ilgisini çekmiş olsa da eleştirmenleri memnun edemedi. Dizi, ‘OxyContin’ adlı ilacı üreten Purdue Pharma şirketine odaklanıyor. Purdue Pharma’yı dünyanın en büyük uyuşturucu satıcısı olarak resmeden Painkiller, şirketin opioid krizi üzerindeki etkisini derinlemesine inceliyor.

Film ve dizi inceleme sitesi Rotten Tomatoes’a göre Painkiller, yüzde 49’luk bir skora sahip. Bu puan, dizinin karışık hatta negatife yakın eleştiriler aldığını ortaya koyuyor.

King, paylaşımında 1999’da geçirdiği kazadan sonra OxyContin’e nasıl bağımlı hale geldiğini anlattı.

‘O dizideki her şeyle bağ kurabilirim‘

Painkiller’daki olayları birebir yaşadığını söyleyen King, “O dizideki her şeyi anlayabiliyorum” dedi.

OxyContin’le yaşadığı deneyimle ilgili çok fazla ayrıntı vermekten kaçınan King, şunları kaydetti:

“1999’da parçalandıktan sonra doktorlar, ‘OxyContin adında yeni ve harika bir ağrı kesici ilacımız var. Bunu seveceksin’ Beğenmek mi? Ben bayıldım. Neredeyse ölümüne. O dizideki her şeyle bağ kurabilirim.”

75 yaşındaki usta yazar, 19 Haziran 1999’da Maine’deki evinin yakınlarında yürüyüşe çıktığında, kendisine bir minivan çarpmıştı. Bacağı ve kalçası kırılan King’in akciğerleri hasar görmüş, kafa derisinde de ciddi yaralanmalar meydana gelmişti.