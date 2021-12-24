Stephen Curry bu sezon üçüncü kez 45 sayı barajını aştı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry’nin 46 sayılık performansıyla Memphis Grizzlies’i 113-104 mağlup etti.

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Warriors’ta all-star Stephen Curry, bu sezon üçüncü kez 45 sayı barajının üstüne çıkma başarısını gösterdi.

Gary Payton ise 22 sayıyla skora destek verdi.

Bu sezon 14. kez kaybeden Grizzlies’te Ja Morant 21 sayı ve 6 asist, De’Anthony Melton 20 sayı ve 9 ribaunt, Jaren Jackson 20 sayıyla mücadele etti.

Türk oyuncuların üçü sahaya çıktı

Indiana Pacers’ın ağırladığı Houston Rockets’ı 118-106 mağlup ettiği maçta konuk ekipte forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün, 20 dakika süre aldığı mücadeleyi 10 sayı, 8 ribaunt, 3 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla tamamladı.

Miami Heat’in konuk ettiği Detroit Pistons’ı 115-112’lik skorla geçtiği mücadelede 24 dakika sahada kalan Ömer Faruk Yurtseven, 8 sayı, 12 ribaunt, 1’er asist ve top çalmayla galibiyette pay sahibi oldu.

Philadelphia 76ers’ın konuk ettiği Atlanta Hawks’a 98-96 mağlup olduğu karşılaşmada ev sahibi takımda forma giyen Furkan Korkmaz, ilk 5’te başlayarak 22 dakika süre aldığı mücadeleyi 6 sayı ve 1 ribauntla tamamladı.

Takımlardaki corona virüsü vakaları nedeniyle Portland Trail Blazers-Brooklyn Nets maçı ise ertelendi.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Houston Rockets: 118-106

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 96-98

Orlando Magic-New Orleans Pelicans: 104-110

Miami Heat-Detroit Pistons: 115-112

New York Knicks-Washington Wizards: 117-124

Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks: 95-102

Denver Nuggets-Charlotte Hornets: 107-115

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 113-101

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 128-116

Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 113-104

Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 110-138