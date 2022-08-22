Star Wars oyuncusunun Mansur Yavaş paylaşımına binlerce beğeni

Star Wars filmlerinde jedi Luke Skywalker’ı oynayan ve Batman’in çizgi serilerinde Joker’i seslendiren oyuncu Mark Hamill’in Twitter hesabından yaptığı ‘Mansur Yavaş kazansın’ paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Twitter’da sıklıkla Star Wars’la ilgili paylaşımlarda bulunduğu görülen bir Türk kullanıcı, Hamill’i etiketleyerek, “#mansuryavaşkazansın hashtagini kullanabilir misin? Ülkem için bir şeyler başarmak istiyorum. Bu tweet veya hashtagi kullanırsan çok minnettar olurum. Güç seninle olsun” yazdı.

Hamill, kullanıcıya cevap olarak, “#mansuryavaşkazansın” yazdı ve kalp emojisi kullandı.

Paylaşıma binlerce beğeni

20 Ağustos’ta yapılan paylaşım aynı gün 15 bine yakın beğeni aldı.