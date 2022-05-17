Standup’ın ‘Tuzbiber’i yaz festivalinde

Komedi Kulübü TuzBiber’in standup’çıları 20 Mayıs’ta başlayacak Hey Summer Fest’in açılışını yapıyor.
Ataşehir Metropol İstanbul AVM’nin düzenlendiği Hey Summer Fest Türkiye’de standup kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan Tuzbiber’in gösterileriyle başlıyor. MC: Berk Karan, İsmail Türküsev, Ali Congun ve Jan Forman cuma gecesi 20:30’da sahneye çıkacak.
Yaz boyunca devam edecek Hey Summer Fest’te, aralarında Engin Türkoğlu, Caner Dağlı, Deniz Özturhan, Tuna Kalınsazar (17 Haziran), Özer Uzun, Gözde Karakaya ve Ali Fuat Ergüner (15 Temmuz) komedyenler sahne alacak.
Summer Fest açık hava festivalinde konserler, gastronomi etkinlikleri ve başka aktiviteler de olacak.