SSCB’nin son lideri Gorbaçov hayatını kaybetti

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) son başkanı Mihail Gorbaçov 91 yaşında hayatını kaybetti.
Gorbaçov’un basın danışmanlığı eski SSCB liderinin hastanede tedavi gördüğünü bildirmişti.
Gorbaçov, SSCB’nin son dönemlerinde uyguladığı perestroika (yeniden yapılanma) ve glasnost (açıklık) reformlarıyla biliniyordu.
2 Mart 1931’de Kuzey Kafkasya’nın Stavropol bölgesinde Privolnoye köyünde doğan Gorbaçov, 1971’de Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi (SBKP) Merkez Komitesi üyeliğine seçildi.
Konstantin Ustinoviç Çernenko’nun 1985’te ölümü üzerine SBKP Genel Sekreteri oldu. Ekim 1988’de devlet başkanlığı görevini üstlendi.