Spotify yazın özetini paylaştı: En çok dinlenen şarkılar

Spotify, yaza veda ederken dünya genelinde ve Türkiye’de en çok dinlenen şarkılarını açıkladı.

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Dünya genelinde Eslabon Armado ve Peso Pluma’ya ait ‘Ella Baila Sola’ yaza damgasını vururken, Türkiye’de 2023 yazının en çok dinlenen şarkısı Semicenk’in ‘Pişman Değilim’i oldu.

Biten bir yazı daha geride bırakırken Spotify, üç ay boyunca dillerden düşmeyen yaz hitleri listelerini yayınladı.

Arabesk ve rap yükselişte

Spotify’ın Türkiye’de 2023 yazının en çok dinlenenleri listesinin zirvesine, Semicenk ve Doğu Swag’in tam da yazın başında çıkış yapan parçası ‘Pişman Değilim’ yerleşti. Pişman Değilim’i Caney’le UZI ikinci sıradan takip ederken, Halodayı ve Azer Bülbül parçası ‘Aman Güzel Yavaş Yürü’, üçüncü oldu.

2023 yazına damgasını vuran şarkılar Türkiye’deki müzik kültürünün bir yansıması niteliğinde. Z kuşağı için yükseliş trendinde olan arabeskin ve bu türün pop ve rap gibi türlerle oluşturduğu füzyonun yükselişini listelerde görmek mümkün.

390 milyonun üzerinde dinlenme

29 Mayıs ile 14 Ağustos tarihleri arasındaki dinlenmelere göre derlenen listeye göre tüm dünyada bu yazın sıcak günlerine eşlik eden şarkı, 390 milyonun üzerinde dinlenmeyle Eslabon Armado ve Peso Pluma’ya ait ‘Ella Baila Sola’ oldu. Listenin zirvesini ‘WHERE SHE GOES’ ile Bad Bunny takip ederken, üçüncü sırada ise ‘Seven’ (feat. Latto) şarkısı ile Jung Kook ve Latto yer aldı.

Hem globalde hem de Türkiye’de 2023 yazı boyunca en çok dinlenen parçaları yaz hitleri listesinde bulabilirsiniz.