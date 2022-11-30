Spotify yılın özetini paylaştı: En çok dinlenen kadın sanatçı son beş yıldır aynı isim

İsveç merkezli müzik ve podcast servisi Spotify, yılın en çok dinlenenlerini paylaştı. Buna göre KÖFN’den ‘Bi Tek Ben Anlarım’ bu yılın en çok dinlenen şarkısı olurken, Sezen Aksu en çok dinlenen kadın sanatçılar listesinde birinciliği bu yıl da bırakmadı.

Her yıl kullanıcılarının heyecanla beklediği ‘Spotify 2022 Yılın Özeti’ kapsamında açıklanan yılın en çok dinlenen müzikleri ve podcast’lerini listeledi.

Türkiye’de bir kez daha yerli sanatçıların zirvede olduğu liste şu şekilde:

En çok dinlenen sanatçı UZI

2022 yılında Türkiye genelinde en çok dinlenen sanatçı UZI oldu ve 2018 yılından beri listenin başında olan Ezhel’i üçüncü sıraya gönderdi. UZI’yi rap sanatçıları Çakal, Ezhel, Lvbel C5 ve Sefo takip etti.

‘Bi Tek Ben Anlarım’ birinci sırada

En çok dinlenen şarkılar sıralamasına ise bu yıl elektronik pop grubu KÖFN’den ‘Bi Tek Ben Anlarım’ damga vurdu. Bu yıl en çok dinlenen ikinci şarkı UZI’den ‘Arasan da’ olurken, onu Çakal’dan ‘İmdat’ ve yine UZI’den ‘Paparazzı’ takip etti. Yılın en çok dinlenenleri arasına ismini yazdıran Güneş ise ‘Suçlarımdan Biri’ parçasıyla en çok dinlenen beşinci şarkı oldu.

Zirvenin adresi 2017’den beri değişmedi

En çok dinlenen kadın sanatçılar listesinde birinciliği son beş yıldır kimseye kaptırmayan isim Sezen Aksu olurken, bu yılın ikincisi, Rap’in yükselen yıldızı Güneş oldu. Sezen Aksu ve Güneş’in ardından en çok dinlenen kadın sanatçılar arasında sırasıyla Zeynep Bastık, Taylor Swift ve Melek Mosso yer aldı.

Taylor Swift ilk beşe giren tek yabancı sanatçı

Son albümüyle tüm dünyada rekorlara imza atan Swift, Türkiye’nin en çok dinlenen sanatçı, albüm ve şarkı listelerinde ilk beşe giren tek yabancı sanatçı oldu.

UZI iki albümüyle birden Top 5’te

Türkiye’deki dinleyicilerin 2022 yılında en çok dinlediği albümler listesine iki albümüyle birden girmekle kalmayıp Top 5 listesinin ilk iki sırasına yerleşen UZI’nin, ‘El Chavo’ albümü listenin zirvesinde yerini alırken, geçen yılın birincisi Kan ise 2022’nin ikincisi oldu. Listede, Lvbel C5’in albümü ‘C5mode’ üçüncü, Güneş’in ‘Atlantis’ albümü dördüncü, Çakal’dan ‘Paradoks’ ise beşinci sırada yer aldı.

En çok dinlenen podcast ‘Ortamlarda Satılacak Bilgi’

En çok dinlenen podcast yayınlarında kültür, sanat, edebiyat, felsefe ve daha pek çok başlıkta bilgileriyle dinleyicilere ulaşan ‘Ortamlarda Satılacak Bilgi’ birinci oldu. ‘Kendine İyi Davran’ ve ‘Merdiven Altı Terapi’ ise listenin ikinci ve üçüncü sırasına yerleşti.’ Meksika Açmazı’ en çok dinlenen dördüncü yapım olurken sanat, tasarım ve teknoloji dünyasından hikayeleri dinleyicilere ulaştıran ‘Barış Özcan ile 111 Hız’ listede beşinci sırada yer aldı.

Globalde üç yıl üst üste lider Bad Bunny

Dünya çapında bu yıl 18,5 milyardan fazla dinlemeye ulaşan Bad Bunny, üç yıl üst üste birinci olan ilk sanatçı oldu. Ekim ayı sonunda yeni albümünü çıkaran ve rekorlara imza atan Taylor Swift ikinci sıraya yerleşirken onu Drake, The Weeknd ve K-Pop grubu BTS takip etti.

Tüm dünyada en çok dinlenen şarkılar

Tüm dünyada en çok dinlenen şarkılara geldiğimizde ise zafer, bu yıl 1,6 milyar dinlemeye ulaşan ‘As It Was’ ile Harry Styles’ın oluyor.

İkinci ve üçüncü şarkılar ise sırasıyla Glass Animals’tan Heat Wawes ve The Kid Laroı, Justin Bieber’dan Stay oluyor.