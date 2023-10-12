Spotify son 10 yılın özetini paylaştı: En çok dinlenenler

Türkiye’de 10’uncu yılını kutlayan Spotify, en çok dinlenen sanatçı, şarkı ve podcastleri derledi.

Fotoğraf: Pexels

Türkiye’deki kullanıcılar arasında 2013 ile 2017 yılları arasında daha çok pop müzik ilgi gördü. 2017’den sonra en çok dinlenenler listelerine hip hop da girdi. Bugün ise insanların dinlemeyi sevdiği müziklerde arabesk, elektronika ve Türk Halk Müziği gibi sound’lardan etkilenen pop, rock, indie ve hip hop gibi türler yer alıyor.

En çok dinlenen sanatçılar listesinin zirvesinde Ezhel var. Sonra UZI ve Sezen Aksu geliyor.

En çok dinlenen şarkılar listesinde ise zirvede Madrigal grubunun ‘Seni Dert Etmeler’ parçası yer aldı. Hemen arkasında KÖFN’ün ‘Bi Tek Ben Anlarım’ ve Simge’nin ‘Aşkın Olayım’ı var.

En çok dinlenen podcast ise psikolog Beyhan Budak’ın ‘Kendine İyi Davran‘ı.

Liste şöyle:

En çok dinlenen sanatçılar:

Ezhel

UZI

Sezen Aksu

Sagopa Kajmer

Duman

Cakal

Lvbel C5

Emir Can İğrek

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Dolu Kadehi Ters Tut

En çok dinlenen şarkılar:

Seni Dert Etmeler – Madrigal

Bi’ Tek Ben Anlarım – KÖFN

Aşkın Olayım – Simge

Dinle Beni Bi’ – Yüzyüzeyken Konuşuruz

ARASAN DA – UZI

Bir Derdim Var – Mor ve Ötesi

Gitme – Dolu Kadehi Ters Tut, Sedef Sebüktekin

Antidepresan – Mert Demir, Mabel Matiz

Uzunlar – V1 – Evdeki Saat

PAPARAZZI – UZI

En çok dinlenen podcastler