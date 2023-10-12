Spotify son 10 yılın özetini paylaştı: En çok dinlenenler

Türkiye’de 10’uncu yılını kutlayan Spotify, en çok dinlenen sanatçı, şarkı ve podcastleri derledi.
Türkiye’deki kullanıcılar arasında 2013 ile 2017 yılları arasında daha çok pop müzik ilgi gördü. 2017’den sonra en çok dinlenenler listelerine hip hop da girdi. Bugün ise insanların dinlemeyi sevdiği müziklerde arabesk, elektronika ve Türk Halk Müziği gibi sound’lardan etkilenen pop, rock, indie ve hip hop gibi türler yer alıyor.
En çok dinlenen sanatçılar listesinin zirvesinde Ezhel var. Sonra UZI ve Sezen Aksu geliyor.
En çok dinlenen şarkılar listesinde ise zirvede Madrigal grubunun ‘Seni Dert Etmeler’ parçası yer aldı. Hemen arkasında KÖFN’ün ‘Bi Tek Ben Anlarım’ ve Simge’nin ‘Aşkın Olayım’ı var.
En çok dinlenen podcast ise psikolog Beyhan Budak’ın ‘Kendine İyi Davran‘ı.
Liste şöyle:
En çok dinlenen sanatçılar:
- Ezhel
- UZI
- Sezen Aksu
- Sagopa Kajmer
- Duman
- Cakal
- Lvbel C5
- Emir Can İğrek
- Yüzyüzeyken Konuşuruz
- Dolu Kadehi Ters Tut
En çok dinlenen şarkılar:
- Seni Dert Etmeler – Madrigal
- Bi’ Tek Ben Anlarım – KÖFN
- Aşkın Olayım – Simge
- Dinle Beni Bi’ – Yüzyüzeyken Konuşuruz
- ARASAN DA – UZI
- Bir Derdim Var – Mor ve Ötesi
- Gitme – Dolu Kadehi Ters Tut, Sedef Sebüktekin
- Antidepresan – Mert Demir, Mabel Matiz
- Uzunlar – V1 – Evdeki Saat
- PAPARAZZI – UZI
En çok dinlenen podcastler
- Kendine İyi Davran
- Ortamlarda Satılacak Bilgi
- Merdiven Altı Terapi
- Barış Özcan ile 111 Hz
- Mitolojik İnciler
- Meksika Açmazı
- O Tarz Mı?
- Buralar Hep Seks
- Fularsız Entellik
- Nasıl Olunur