Spotify, ‘Batman’ podcast’inin yayın tarihini duyurdu

Spotify kurgu podcast serisi Batman’i yayınlanacağı tarihi duyurdu.

Fotoğraf: Spotify

‘Batman Unburied‘ isimli podcast martta vizyona giren ve dünya çapında 712 milyon dolara yakın hasılat yapan ‘Batman‘ filmini takip edecek.

Tüm dünyada mayısta yayınlanacak ‘Batman Unburied‘ Spotify ile Warner Bros arasında imzalanan anlaşmada DC Comics süper kahramanlarını podcast anlatısına dönüştürecek ilk proje.

Psikolojik gerilim türündeki podcast, Bruce Wayne’nin (Batman) bir seri katilin kurbanlarını inceleyen adli tıp uzmanı olarak çalışmasıyla başlayan orijinal bir hikaye.

3 Mayıs’ta platforma gelecek İngilizce versiyonunda Wayne’i ‘Black Panther‘daki M’Baku karakteriyle tanınan Winston Duke seslendirecek.

Aynı tarihte yayına alınacak Brezilya, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Endonezya, Japonya ve Meksika versiyonlarının ülkelerin kendi dilinde olacağı ve yerel kültürü yansıtacak şekilde adapte edileceği bildirildi.

Almanya’da Wayne’i seslendirecek isimse Türkiye kökenli Avusturyalı oyuncu Murathan Muslu.