Spotify abonelik ücretlerine yılın ikinci zammı

Müzik dinleme uygulaması Spotify, abonelik ücretlerine yılın ikinci zammını yaptı. Buna göre 29,99 lira olan bireysel üyelikler 39,99 liraya yükseldi.

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Müzik dinleme platformu, ABD, Kanada, Birleşik Krallık ve Avustralya başta olmak üzere birçok ülkede abonelik ücretlerine 1 dolar zam yapmış, 9,99 dolar olan premium üyelik 10,99 yükselmişti.

Spotify, üyelik zamlarını Türkiye’deki kullanıcılarına da yansıttı.

En son 1 Şubat’ta zam yapan Spotify’ın yeni zamla birlikte öğrenci üyelikleri 21,99 lira, bireysel üyelikler 39,99 lira, aile üyelikleri 64,99 lira, iki hesap için tanımlanabilen duo üyeliği 54,99 lira olacak.

Spotify, reklamlar ve sınırlı özellikler içeren ücretsiz bir plan sunmaya devam edeceğini bildirdi.