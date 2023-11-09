SPK’dan üç kişiye geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) üç kişiye altı ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi.

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SPK’nın 8 Kasım tarihli bülteninde yer alan bilgiye göre Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ (BJKAS) pay piyasasındaki işlemlerinde ‘6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair’ makul şüphe bulundu. Bu nedenle üç kişi hakkında altı ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.

İşlem yasağı uygulanan kişiler şöyle:

SPK’nın söz konusu kanun maddesinde şöyle deniyor:

*6362 sayılı SPK kanununun 107’nci maddesinde, işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı suçunun maddi unsuru ‘sermaye piyasası araçlarının alım ve satımını yapmak, emir vermek, emir iptal etmek, emir değiştirmek veya hesap hareketleri gerçekleştirmek’ olarak belirtilmiştir.

*Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarının sağlıklı biçimde oluşmasına engel olan herhangi bir alım ve/veya satım işlemi gerçekleştirilmesi, emir verilmesi, verilen emirlerin iptali, değiştirilmesi veya hesap hareketleri gerçekleştirilmesi piyasa kuralları içerisinde ‘yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırıcı’ olarak nitelendirilebilir.