SPK’dan Sasa’nın bedelli sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Sasa Polyester Sanayi’nin 2 milyon 582 bin 311 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

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Ayrıca kurul, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret’in 30 milyon 840 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, İstanbul Faktoring’in 50 milyon lira, Eko Faktoring’in 175 milyon lira, DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret’in 400 milyon lira, Koç Fiat Kredi Finansman’ın 790 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu da kabul etti.

SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 23 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.