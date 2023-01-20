SPK’dan 21 internet sitesi için kapatma talebi

Sermaye Piyasası Kurulu, yasadışı forex işlemi yapan internet sitelerinin kapatılması için hukuki işlem başlatılacağını söyledi.

Fotoğraf: AA

Forex piyasası yatırımcılarına kaldıraçlı işlem yapma imkanı sunuyor. Ancak bu piyasaya dair işlemler SPK’nın kuralları tarafından düzenlenmiş durumda.

Kurul, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 21 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, hukuki işlem yapılmasına karar verilen internet siteleri şunlar: