SPK, borsadaki düşüşle ilgili inceleme başlattı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BİST pay piyasasındaki olağanüstü fiyat hareketlerine inceleme başlattı.

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BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,09 değer kaybederek 9.602,16 puandan tamamlamıştı. Bankacılık endeksi yüzde 1,74, holding endeksiyse yüzde 1,18 değer kaybetmişti.

Borsa İstanbul’da sert düşüşün ardından SPK, ‘tüm kurumların işlemlerine’ inceleme başlattığını duyurdu.

Açıklamada ayrıca şöyle dendi: “Kurulumuzca olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlarla bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır.”