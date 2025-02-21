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Yaramazlara biraz batar!

Borsa güne nasıl başladı? – 21 Şubat 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,09 yükselişle 9.815,92 puandan başladı.

Fotoğraf: Canva

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,45 değer kazanarak 9.807,50 puandan tamamlamıştı.


Borsa güne 9.815,92 puandan başladı.

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