Spice Girls üyesi Mel C: İstanbul’da cinsel tacize uğradım

90’lı yılların popüler pop grubu Spice Girls’ün üyesi Mel C., 1997 yılında İstanbul’da verdikleri konserden önce kaldıkları otelde masaj yaptırırken cinsel tacize uğradığını açıkladı.

Fotoğraf: Instagram

Yeni yayımlanacak ‘Ben Kimim’ (Who I Am) isimli otobiyografisinin tanıtımı için bir podcast yayınına konuşan Mel C, İstanbul konserlerinden önceki gece otelde masaj rezervasyonu yaptırdığını ve masörün tacizine uğradığını söyledi: “İhlal edilmiş hissettim, çok kırılgan hissettim, utandım ve güvensiz hissettim. Büyütmek istemedim, aynı zamanda bunun üstesinden gelecek vaktim de yoktu.”

Spice Girls

Bu konu hakkında artık konuşmak istediğini aktaran Mel C. şöyle devam etti: “Bununla o zaman hesaplaşmadığım için fark ettim ki, olayı uzun yıllar boyunca gömmüşüm. Kitabı yazdığım sırada bir gece olayı rüyamda gördüm. Uyandım ve aklım bu olaydaydı. ‘Aman tanrım, bu konuyu kitapta anlatmak aklıma bile gelmedi’ diye düşündüm. Sonra tabii ki kafa yormam gerekti. ‘Bu olayı ifşa etmek istiyor muyum?’ Ve sonra düşündüm ki, bunu söylemek, nihayetinde hesaplaşmak ve idrak etmek benim için gerçekten önemli. Ve başkaları için de böyle.”