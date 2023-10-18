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Yaramazlara biraz batar!

S&P’den İsrail-Filistin uyarısı: Küresel riskleri artırıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), İsrail-Filistin savaşının ortaya çıkarabileceği risklere dikkat çekti.

Fotoğraf: AA

BloombergHT’nin aktardığına göre, S&P’nin açıklamasında “Ortadoğu’da Hamas ile İsrail arasında çatışmaların başlaması, halihazırda yükseldiğini ve kötüleştiğini düşündüğümüz jeopolitik riske ilişkin küresel değerlendirmemiz üzerinde daha fazla yukarı yönlü baskı oluşturuyor” dendi.


Açıklamada, gerginliğin artması durumunda küresel enflasyonun artışa geçmesinin yanı sıra ekonomik faaliyetler üzerinde baskı oluşturabilecek bir enerji arz şokunun da potansiyel olarak ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamanın devamında Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Çin ile ABD arasındaki gerginlik nedeniyle uluslararası ilişkiler üzerinde oluşan baskıyı daha da artırdığı kaydedildi.

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