Soylu, ‘sansür yasası’nı savunurken kafasına bayrak düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’da katıldığı bir programda tartışmalara konu olan ve gazetecilerle meslek örgütlerinin ‘sansür yasası’ olarak nitelendirdiği ‘Dezenformasyonla Mücadele Kanunu’nu savunurken kafasına bayrak düştü.

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AKP ve MHP’nin hazırladığı yasa dün Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yasaya gazetecilik meslek örgütleri başta olmak üzere birçok kesimden tepkiler yükselmişti.

İktidar üyeleri eleştirilere katıldıkları yayınlarda yanıt vermeye, bu yasayı savunmaya çalışıyor.

Son olarak dün akşam Diyarbakır’da bir programa katılan Soylu, sosyal medyanın bir tekelde olduğunu ve bunun üzerinden Türkiye’nin hedef alındığını savundu. Soylu, Hollanda’dan bir örnek vermeye çalışırken kafasına yanına duran bayraklardan biri düştü.

Programdakiler “Rüzgarın azizliği” diyerek Soylu’yu teselli etti.