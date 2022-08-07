Soylu: Dünyada bir güreş var, hak tarafının başpehlivanı Recep Tayyip Erdoğan

Bolu’daki güreş müsabakasına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Burada bir güreş var doğru ama dünyada da bir güreş var. Dünyadaki güreş; hak ile batılın güreşidir. Allah şahittir, biz de şahidiz, bugün hak tarafının başpehlivanı Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

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Bolu’nun Gerede ilçesinde düzenlenen 71’inci Esentepe yağlı Güreşleri ve 2’nci Ramazan Dede Anma Etkinliklerinde konuşan Soylu, şunları dedi: “Burada bir güreş var doğru ama dünyada da bir güreş var. Dünyadaki güreş; hak ile batılın güreşidir. Allah şahittir, biz de şahidiz, bugün hak tarafının başpehlivanı Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Allah bizi milletimize, geçmişimize, fedayı can ederek ülkemizin özgürlüğü, namusu, Ezan-ı Muhammediye’yi, ay yıldızlı bayrağımızı bizle buluşturmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan şehitlerimize ve gazilerimize mahcup etmesin. Allah bize bu emaneti bırakan Ramazan Dede’ye, bu coğrafyanın erenlerine ve büyüklerimize mahcup etmesin. Allah bizi size mahcup etmesin.”