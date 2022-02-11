Soylu 112 Acil’e gelen asılsız ihbarlardan dert yandı: Biz senin deneme tahtan mıyız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarların yüzde 68’inin asılsız olduğunu söyledi.

112 Acil Çağrı Merkezi Projesi’nin pek çok konuda itfaiyeden, jandarmaya ve polise kadar birçok kurumu bir araya getirdiğini anlatan Soylu, projenin önünde asılsız ve gereksiz aramalardan oluşan büyük bir engel ve ayak bağı bulunduğunu belirtti.

Antalya’da konuyla ilgile bir toplantıda konuşan Soylu AA’nın aktardığına göre şunları söyledi: “112 Acil Çağrı Merkezi’ne 2021 yılında alınan toplam 104 milyon 600 bin çağrının 71 milyonu, yani yüzde 68’i asılsızdır. Bu şu demektir; birisi canı için beklerken diğerinin ilgisiz, asılsız meşgul etmesi anlamına geliyor. Bu hakka girer. Bu insan, kişilik hakkına girer, devletin gereksiz yere meşgul edilmesi hem oradaki bireyin karşı karşıya kalacağı sürecin oluşturulması anlamına gelir. Hayat memat meselesi olmayan işler için Allah’ını seven 112’yi meşgul etmesin. İnsana saygı duyan 112’yi meşgul etmesin. Ne demek ya ‘Cep telefonunu denemek için 112’yi arayacağım‘. Başka bir yeri ara. Biz senin deneme tahtan mıyız? Orada insanlar bir trafik kazası, cinayet, kadına taciz olmuş bunu 112’ye acil şekilde iletecek, orman yangını var, bir dakika önce gitsen belki başka bir şey olacak, sen 112’yi meşgul ediyorsun.”

İdari yaptırım cezalarını artırmalarına rağmen sonuç alamadıklarını belirten Soylu “Yüzde 10-15’lik asılsız ihbar olması makul görülebilir ama 100 aramanın 68’inin asılsız ihbar olması, bir vatandaşımız ambulans çağırmak için uğraşırken, hayatı tehlikedeyken veya bir yangın ihbarı yapacakken, bir diğerinin telefonun pin kodunu çözmek veya kendince telefon şakası yapmak için 112’yi araması, gerçekten kabul edilebilir değil, bize yakışan bir netice değil. Bunu vatandaşımızın takdirlerine bırakıyorum” dedi.