Soyer: AKP İzmir il başkanı belediyenin tesisini bastı, beraberindekiler zabıtaya hakaret etti

AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve beraberindekiler, Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi’ne girmek İsterken İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıtalarınca izin almadan gelmeleri nedeniyle engellendi. Buna rağmen tesise girmeye çalışınca çıkan tartışmada Sürekli ve beraberindekiler zabıtalara hakaret etti.

AKP’li Sürekli burada Sürekli, zabıtalardan ‘duruşlarını bozmalarını’ istedi.

Fotoğraf: Twitter

Söz konusu görüntüleri Twitter’dan paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AKP’lilerin yaptığını ‘zorbalık’ diye değerlendirdi.

İzin istemeleri halinde kendisinin de gezdirebileceğini kaydeden Soyer, şunları dedi:

“AKP İl Başkanı ve ekibi, arıtma tesisimize izinsiz girmeye çalışıp, görevini yapan emekçilerimize zorbalık yapıyor. Belediyemizden izin isteseydiniz verilirdi. Hatta ben de gezdirebilirdim. Ancak çalışanlarımıza yaptığınız zorbalığı asla hoş görmeyiz. Suç duyurusunda bulunacağız. Her türlü zorbalığa ve hakarete rağmen provokasyona gelmeden işini yapan emekçilerimize teşekkür ederim. Her zaman yanınızdayım.”