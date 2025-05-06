Sovyet uzay aracı dünyaya düşebilir: Türkiye de riskli bölgelerden biri

Önümüzdeki birkaç günde Sovyetler Birliği döneminden kalma, yarım tonluk bir uzay aracının kontrolsüz biçimde dünyaya düşmesi bekleniyor. Uzmanlara göre Türkiye de riskli bölgelerden biri.

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1972’de fırlatılan ‘Kosmos 482’nin iniş modülünün Venüs’e gitmesi bekleniyordu fakat teknik bir hata nedeniyle dünyanın yörüngesinde kaldı.

Bazı bilim insanlarına göre araç 8-14 Mayıs’ta dünyaya düşecek.

BBC’ye konuşan bir uzman, aracın yerleşim bölgelerine düşme riski bulunduğunu söyledi.

Söz konusu bölgeler arasında Ortadoğu, Orta Asya ve Türkiye dahil Güneydoğu Avrupa da var.

Fırlatmanın ilk üç aşaması planlandığı gibi tamamlandı ve Dünya yörüngesinin eşiğine kadar geldi. Gezegenlerarası uzay araştırma istasyonunun daha sonra hedefine yönelmesi gerekiyordu.

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Fakat roketteki ek güç bloğu aracı çalışmadı ve uzay istasyonunu Dünya’nın yörüngesinden çıkaramadı.

NASA’nın internet sitesine göre uzay aracı dört parçaya ayrıldı. İkisi dünya yörüngesinin alt kısımlarında kalırken, diğer ikisi 48 saat içinde atmosferde yandı.

Fakat iniş modülü ve ana motor bloğu olduğu düşünülen iki parça daha yüksek irtifada, elips şeklinde bir yörüngede duruyor.

Düşmesi beklenen iniş modülünün ağırlığıysa 495 kilo.

Bir uzay aracı, parçalanıp atmosferde yandığında ya da düşüş Dünya’dan kontrol edildiğinde sorun oluşturmuyor.

Fakat Kosmos 482’in düşüşü kontrollü olmayacak. Aracı tehlikeli yapansa daha yoğun bir atmosfere sahip ve daha yüksek ısılı Venüs’e inmek için tasarlanmış olması.

Uzay aracının Mısır, Suriye, Türkiye ve Azerbaycan güzergahındaki yerleşim birimlerine düşme riski var.

Araç düşerse birkaç yüz gram TNT patlama etkisi yaratacak.