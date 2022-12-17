Sosyalist Güç Birliği’nin ‘Laiklik kazanacak’ eylemine saldırı girişimi

Sosyalist Güç Birliği’nin çağrısıyla Kadıköy İskele meydanında, “Tarikatlar ve cemaatler kapatılacak laiklik kazanacak” sloganıyla bir araya gelen yurttaşlara ellerinde üç hilal bayrakları tutan kişiler saldırmaya çalıştı. Saldırganlara polis engel oldu.

Görsel: ANKA

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in altı yaşındaki kızı H.K.G.’yi tarikattan Kadir İstekli’yle evlendirmesiyle ilgili yargılama sürerken, olaya tepkiler devam ediyor.

ANKA’dan Edda Sönmez ve Fahrettin Öztürk’ün aktardığına göre Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Devrim Hareketi ve SOL Parti’nin öncülüğünde kurulan Sosyalist Güç Birliği’nin çağrısıyla Kadıköy İskele Meydanı’nda toplanan grup açıklama okumak isterken bazı kişilerin saldırı girişimiyle karşı karşıya kaldı.

Ellerinde yeşil, üç hilalli bayraklarla basın açıklaması okunan yere hızla koşan gruba, polis müdahale etti. Basın açıklaması yapanlarsa sözlü karşılık verdi. Polis her iki gruba da engel oldu. Saldırı girişiminde bulunan gruptan bazı kişiler gözaltına alındı.

Bu arada, “Tarikatlar ve cemaatler kapatılacak: Laiklik kazanacak” sloganıyla düzenlenen kitlesel eylemde, “Tarikat yurtları kapatılsın”, “Laiklik kazanacak”, “Kadın düşmanı gerici AKP” diye yazılı dövizler açıldı.