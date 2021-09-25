Sosyal mesafe kuralı dahil birçok kısıtlamayı kaldıran Hollanda’da ‘corona kartı’ dönemi

Hollanda’da, 1,5 metre sosyal mesafe kuralı ve birçok kısıtlama bugünden itibaren sonra erdi.

Hükümetin açıklamasına göre ülkede, Covid-19 aşısı olanların, testi negatif çıkanların veya hastalığı daha önce geçirenlerin ‘daha fazla özgürlükten faydalanabilmesi için’ duyurulan ‘corona kartı’ uygulaması, bugün yürürlüğe girdi.

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Buna göre kafe, restoran, sinema, tiyatro, festival ve spor etkinliklerine girişlerde sayı sınırlaması kaldırılarak ‘corona kartı’ uygulaması hayata geçti.

Kafe ve restoran teraslarında, söz konusu uygulama geçerli olmayacak.

Ülkede 1,5 yıldır uygulanan 1,5 metre sosyal mesafe kuralı bugün sona erdi.

Okullarda maske zorunluluğu kalkıyor

Club ve barlar, kafe ve restoranlarda olduğu gibi gece yarısına kadar açık kalacak fakat sabah 06.00’ya kadar kapalı kalmaya devam edecek.

Festival, spor faaliyetleri ve açık alanlarda yapılacak etkinliklerde aşı kartı ya da negatif test sonucu ibraz edilmesi kaydıyla koltuk kapasitesinin tamamı, kapalı salonlarda yüzde 75’i kullanılabilecek.

Etkinliklerin gece yarısından sonra devam etmesi durumunda içecek servisi durdurulacak.

Ortaokul, lise ve yüksekokullarda maske takma zorunluluğuyla sınıflarda bulunabilecek öğrenci sınırlaması kalktı.

Ayrıca ilkokullarda Covid-19 vakasının görülmesi durumunda tüm sınıfın karantinaya girmesi kuralı da sona erdi.

Buna göre sınıfta bir öğrencinin virüse yakalanması durumunda sınıfın geri kalanı eğitime yüz yüze devam edecek.

Toplu taşıma ve uçuşlarda maske kuralı devam etse de havalimanı ve istasyonlarda maske takma zorunluluğu kalktı.

AA’nın aktardığına göre evden çalışma tavsiyesi de kaldırıldı.