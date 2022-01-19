Gaziantep valisi: Nurdağı’nda mahsur kalan 900 araç bir-iki saat içinde tahliye edilecek

Gaziantep Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’ndaki kalan yaklaşık 900 aracın 1-2 saat içerisinde yollarına devam edebileceğini bildirdi.

Fotoğraflar: AA

Dün gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda, Gaziantep kent merkezi ve Nurdağı ilçesinde ulaşım durmuş; vatandaşlar arabalarında mahsur kalmıştı.

AA’ya konuşan Vali Gül, otoyolun Nizip bölümünün tamamen açıldığını söyledi.

Nurdağı tarafında da ulaşımın tek taraflı sağlandığını aktaran Gül, şöyle konuştu: “1-2 saat içerisinde bölgedeki tüm araçlar gideceği yöne gidebilecek. Yani bekleyen araçların tamamı yoluna gidebilecek. Nurdağı tarafında şu an kalan 900 civarında araç var. Tahliyeleri devam ediyor. Yolun tek şeritli olarak işlemesinde sıkıntı yok. Bir-iki saat içerisinde 900 araç da Nurdağı-Gaziantep arasını terk etmiş olacak.”

Şahin: Akşama doğru açılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TAG Otoyolu’nun Nurdağı kısmının akşama doğru açılacağını söyledi.

Çalışmaları inceleyen Şahin, 161 iş makinesi, 600 personelle çalıştıklarını belirterek “Hamdolsun sabah hemşerilerimiz uyandığında şehirde sıkışma noktaları açılmıştı, ana arterler temizlenmişti. Şimdi en büyük sorun Nurdağı tarafı. Önde iki tır devrildiği, makas attığı için yolda birikme var” dedi.

Şahin ekmekten çorbaya kadar acil ihtiyaçları karşıladığını savunarak şunları söyledi: “Çok az kaldı, yaklaşık 1 kilometre var. Öndeki makas atan tır kalktığında seri bir şekilde yol açılacak. Hemşerilerimize geçmiş olsun diyorum. Devlet işinin başında. Sosyal medya üzerinden yaratılmaya çalışılan yalan haberlere itibar etmesinler. Devletten gelen bilgiler üzerine hareket etsinler. İnşallah akşama doğru bu yolu tamamen açmış olacağız.”