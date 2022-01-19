Kar yağışı Gaziantep’te yolları kapattı: Vatandaşlar arabalarında mahsur kaldı

Kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda, Gaziantep kent merkezi ve Nurdağı ilçesinde ulaşım durdu; vatandaşlar arabalarında mahsur kaldı.
Kentte devam eden kar yağışı, havanın kararmasıyla birlikte etkisini artırdı. Şehir merkezinde ulaşım güçlükle sağlanırken, kentin muhtelif yerlerinde ulaşım tamamıyla tıkandı.
TAG Otoyolu’nda da etkili olan kar, ulaşımı aksattı. İslahiye yol ayrımı yakınlarında kayan tırın devrilmesi sonucu Gaziantep yönünde trafik durdu. Otoyol boyunca meydana kazalar nedeniyle de trafikte aksamalar yaşandı.
Gaziantep kent merkezinde de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte sabah başlayan kar yağışı, akşam etkisi arttırdı. Araçların yolda ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Bazı caddelerde ise ulaşım durma noktasına geldi.
Bunun yanında birçok Gaziantepli yolların açılmamasından dolayı arabada mahsur kaldığını belirterek yardım çağrısında bulundu.