Sosyal medyada ‘terör propagandası’ gerekçesiyle iki kişiye gözaltı

Malatya’da iki kişi sosyal medyada ‘terör örgütlerinin propagandasını yaydıkları’ gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA (temsili)

AA’nın haberine göre Jandarma ekipleri Arguvan ve Battalgazi ilçelerinde sosyal medyadan ‘PKK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaydığı tespit edilen’ kişiler için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenlenirken söz konusu iki kişi jandarma komutanlığına götürüldü.

Yunanistan’a gitmeye çalışan bir kişi tutuklandı

Edirne’de, iki gün önce Yunanistan’a geçmeye çalışırken gözaltına alınan ‘PKK şüphelisi’ tutuklandı.

1’inci derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan M.Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.