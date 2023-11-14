Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler gözaltında

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler ‘kara para aklama’ soruşturmasından gözaltına alındı.

Fotoğraf: Bahar – Nihal Candan kardeşler / Instagram

Gazeteci Timur Soykan, Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin ‘Sazan Sarmalı’ yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün mensubu olduğunu öne sürmüştü.

Bazı şikayetçi ve mağdurlar tarafından İstanbul başsavcılığına yapılan suç duyurusunda da ikilinin örgütün gizli kasası olduğu iddiasına yer verilmişti.

AA’nın aktardığına göre Küçükçekmece başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Candan kardeşler ve Hacı İsrafil Sağlam hakkında, ‘suç gelirlerinin aklanması’ suçundan gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul’da ve Kars’ta yaptıkları operasyonla üç şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.