Sosyal medya fenomeni Banu Parlak ‘dolandırıcılık’tan gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Banu Parlak, ‘kooperatif dolandırıcılığı’ iddiasıyla İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Fotoğraf: Instagram

Habertürk‘ün haberine göre Trabzon’a gitmek için havalimanına gelen Parlak, polis kontrolünden geçti. Polis kontrolünde yapılan GBT kayıtlarında hakkında bir kooperatif dolandırıcılığı iddiasıyla arama kararı olduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Parlak, işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Parlak, güzellik merkezinin kurşunlanması olayında Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ı suçlamıştı.