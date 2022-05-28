Soruşturma başlatıldı: Tesla alev aldı, sürücü camı kırarak çıkabildi

Kanadalı yetkililer Vancouver’da yaşanan Tesla aracının alev almasının ardından sürücünün çıkmak için camı kırmak zorunda kaldığının bildirildiği olayı araştırıyor.

Fotoğraf: Electrek

Ülkenin otomobil güvenliğinden sorumlu birimi Transport Canada 23 Mayıs’ta olaydan haberdar olduğunu ve durumu Tesla şirketine bildirdiğini yangının neden çıktığı konusunda şirketle ortak soruşturma başlattıklarını duyurdu

ABD Ulusal Araç Güvenliği Dairesi de olayla ilgili bilgi almak için üreticiyle iletişme geçtiklerini bildirdi.

Electrek sitesinden paylaşılan videoda araçtan önce duman çıktığı birkaç dakika sonra da yanmaya başladığı görülüyor. Sitenin bildirdiğine göre sürücü camı kırarak araçtan çıkmak zorunda kaldı. Ataçta hiçbir şeyin çalışmadığını belirten sürücü kapını açılmadığını camların indirilemediğini söyledi

Araç yanmaya başladıktan yaklaşık beş dakika sonra olay yerine giden itfaiye yangını söndürdü.

Sürücü aracı sekiz ay önce aldığını belirtti.

Guardian’ın olayla ilgili ulaştığı Tesla yanıt vermedi.

Tesla’nın kurucuları arasında yer alan ABD’li milyarder Elon Musk aynı zamanda şirketin CEO’su.