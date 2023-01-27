Soros’un Açık Toplum Vakfı: Türk yetkililerle temasımız 2018’e kadar sürdü

Ünlü ABD’li milyarder yatırımcı George Soros’un kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı sözcüsü, Türk yetkililerle temaslarının 2018’e kadar sürdüğünü açıkladı.

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Soros, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, işadamı ve insan hakları aktivisti Osman Kavala’yı hedef göstermek için dilinden düşürmediği bir isim.

Hakkında farklı ülkelerde siyasete müdahale ettiği yönünde çokça komplo teorisi bulunan Soros, Erdoğan’ın muhalefete yönelik söylemlerinde de yerini buluyor.

Erdoğan’ın ‘Soros‘ çıkışları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da gündemine girmişti. CHP lideri “En büyük Sorosçu Erdoğan’dır”, diyerek Erdoğan’ın 2003’te Davos’ta Soros’la çektirdiği fotoğrafı örnek göstermişti.

Türkiye’deki faaliyetlerini 2018’de durduran, Soros’un kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı’nın sözcüsü bu tartışmalarla ilgili BBC Türkçe’den Mahmut Hamsici’nin sorularını yanıtladı.

Sözcü, Gezi eylemlerine hem finansal destek verdikleri hem de müdahil oldukları yönündeki iddiaların yalan olduğunu söyledi.

2000’lerin başında AKP ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirten sözcü, bunun bozulmasının kendileriyle ilgili olmadığını savundu.

Kuruluş sözcüsü, kendilerinin yıllarca Türkiye’de yasalarla uyumlu çalışıp denetlendiklerini, çeşitli bakanlıklar ve resmi kurumlarla ortak projeler yaptıklarını, Soros ile Erdoğan’ın çeşitli zamanlarda görüştüğünü, 2018’e kadar da kurum temsilcileriyle Türk yetkililerin temaslarının sürdüğünü belirtti.

Sözcü, Soros’un 2015’te Türkiye’ye geldiğinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüştüğünü de söyledi.