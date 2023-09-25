Sonrası meçhul: Ankara’da özel halk otobüslerinde ücretsiz kartlar 1 Ekim’e kadar geçerli

Ankara’da özel halk otobüslerinde 1 Ekim’e kadar tüm ücretsiz biniş kartları geçerli.

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Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB), Ankara’da şehit-gazi yakınları ve basın mensupları dışındaki 22 grubun ücretsiz biniş kartlarını geçersiz ilan etmişti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Gerekirse araçları biz belediye olarak satın alırız” demişti.

TÖHOB Genel Başkanı Kurtuluş Kara, gelinen noktaya ilişkin şunları kaydetti:

“Baktık ki araçlarımız EGO Genel Müdürlüğü Parkı’na gitmeye başladı. Vatandaşlarımızla personellerimiz arasında tartışmalar büyüdü. Dedik ki bir çözüm alınana kadar çalışmaya devam edelim, Ankaralı vatandaşlarımız mağdur olmasın, büyüklerimiz, ücretsizler, vatandaşlarımız, 65 yaşlarımız da mağdur olmasın dedik. Bugün tüm ücretsizler eski düzendeki gibi geçerlidir.

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1 Ekim’e kadar bu konunun çözüleceğine inanıyoruz. Vatandaşlarımızı da mağdur edemeyiz. Araçları belediyeye devredersek belediye başkanımızdan çalışan personellerimizle mal sahiplerine öncelik iş hakkı sunulmasını rica edeceğiz. Başkanımız ve dört siyasi partimizin il başkanlarını bu hafta gezeceğiz, Ankara halkına müjdeli bir haber vereceğiz.”